Доказано: оптимистичный взгляд на жизнь защищает от потери памяти в среднем возрасте

Недавно учёные обнаружили, что сочетание счастья, уверенности, чувства цели и контроля над жизнью связано с значительной степени с лучшей способностью к формированию воспоминаний. Участники, которые оценивали свое благополучие выше, с большей вероятностью показывали лучшие результаты в тестах на память. И это не зависело от того, страдали они депрессией или нет.

В рамках исследования эксперты отслеживали 10 760 мужчин и женщин старше 50 лет в Англии. С 2002 года добровольцы встречались с учёными каждые два года и выполняли тесты на память.