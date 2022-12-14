Доказано: остановить рост раковой опухоли можно при помощи изменения питания

Оказалось, что при соблюдении обезжиренной диеты рост раковой опухоли прекращается. Но касается это именно рака с мутациями гена IDH1.

Поэтому пациентам с подобным видом рака нужно избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании Cancer Discovery.

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