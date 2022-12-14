Доказано: остановить рост раковой опухоли можно при помощи изменения питания

Доказано: остановить рост раковой опухоли можно при помощи изменения питанияНужно лишь уменьшить количество жиров
В ходе нового исследования команда учёных под руководством доктора Дэниела Томаса доказала, что на самом деле диета влияет на раковые опухоли. Более того, за счёт питания можно остановить развитие рака.
Фото: Heart&Stroke
Недавнее исследование, проведённое учёными из SAHMRI и Университета Аделаиды в сотрудничестве со Стэнфордским университетом, показало, что рак с мутациями гена IDH1 не способен расти без липидов. Липиды - это жиры, входящие в состав различных продуктов. Например, они есть в мороженом и масле.
Оказалось, что при соблюдении обезжиренной диеты рост раковой опухоли прекращается. Но касается это именно рака с мутациями гена IDH1.
Поэтому пациентам с подобным видом рака нужно избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.
Результаты исследования были опубликованы в научном издании Cancer Discovery.
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