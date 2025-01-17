Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 января 2025, 09:45
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Доказано: острая пища может быть смертельно опасна в больших количествах

Такие случаи уже бывали
Для большинства из нас капсаицин, который придаёт перцу чили вкус и остроту, безвреден в умеренных количествах. Исследования даже показывают, что он может улучшить здоровье.
Доказано: острая пища может быть смертельно опасна в больших количествах
© National Today

В более высоких концентрациях капсаицин становится опасным для человека. Он может вызвать изжогу и вздутие живота, усугубляет синдром раздражённого кишечника. Также это вещество может быть очень токсичным для детей. В 2023 году 14-летний американский мальчик с сопутствующими заболеваниями сердца умер, съев острые чипсы из тортильи в рамках челленджа в социальных сетях.

Доказано: острая пища может быть смертельно опасна в больших количествах
© Justin Paget

Трудно сказать, какую максимальную дозу острого может выдержать организм. Известно, что самые острые перцы чили в мире имеют более высокую остроту по шкале Сковилла, чем перцовый баллончик военного образца. Также они могут быть в 100 раз острее соусов, которыми мы приправляем блюда.

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