Доказано: острая пища может быть смертельно опасна в больших количествах

Доказано: острая пища может быть смертельно опасна в больших количествахТакие случаи уже бывали
В более высоких концентрациях капсаицин становится опасным для человека. Он может вызвать изжогу и вздутие живота, усугубляет синдром раздражённого кишечника. Также это вещество может быть очень токсичным для детей. В 2023 году 14-летний американский мальчик с сопутствующими заболеваниями сердца умер, съев острые чипсы из тортильи в рамках челленджа в социальных сетях.
Трудно сказать, какую максимальную дозу острого может выдержать организм. Известно, что самые острые перцы чили в мире имеют более высокую остроту по шкале Сковилла, чем перцовый баллончик военного образца. Также они могут быть в 100 раз острее соусов, которыми мы приправляем блюда.
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