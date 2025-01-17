Доказано: острая пища может быть смертельно опасна в больших количествах

Трудно сказать, какую максимальную дозу острого может выдержать организм. Известно, что самые острые перцы чили в мире имеют более высокую остроту по шкале Сковилла, чем перцовый баллончик военного образца. Также они могут быть в 100 раз острее соусов, которыми мы приправляем блюда.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.