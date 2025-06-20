Доказано: острая пища помогает есть меньше

Опубликовано 20 июня 2025, 11:151 мин.
Доказано: острая пища помогает есть меньшеЭто недавно обнаружили учёные
Слишком быстрое употребление пищи связано с ожирением, высоким кровяным давлением и повышенным уровнем триглицеридов. Один из способов есть медленнее - это попробовать острые блюда.
В ходе нового исследования взрослым участникам подавали говядину чили и курицу тикка масала, которые были приправлены разным количеством сладкой и острой паприки. Когда эти блюда были умеренно острыми, люди ели медленнее и потребляли на 11–18 % меньше пищи.
Также все приёмы пищи включали воду, но добровольцы пили одинаковое количество жидкости вне зависимости от остроты блюд. Всем участникам при этом острые блюда нравились так же, как и неострые.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.