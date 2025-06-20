Доказано: острая пища помогает есть меньше

Также все приёмы пищи включали воду, но добровольцы пили одинаковое количество жидкости вне зависимости от остроты блюд. Всем участникам при этом острые блюда нравились так же, как и неострые.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.