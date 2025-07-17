Доказано: освоение музыкальных инструментов обращает вспять старение мозга

Другое исследование было проведено учёными из Киотского университета (Япония) и опубликовано в журнале Imaging Neuroscience. Эксперты обнаружили, что даже если человек начинает играть на инструменте в пожилом возрасте, это всё равно укрепляет здоровье мозга. В этом исследовании принимали участие 53 пожилых человек со средним возрастом 73 года. Они в течение четырёх месяцев учились играть на музыкальном инструменте. Спустя четыре года учёные провели МРТ-сканирование тех же участников, из которых 13 продолжали заниматься музыкой.

Выяснилось, что те, кто бросил игру на инструменте, показали худшие результаты в тестах на память. Более того, у них уменьшился объём части мозга, отвечающей за двигательные функции, обучение и память. У людей, которые продолжали заниматься музыкой в течение четырёх лет, не было выявлено этих признаков ухудшения работы мозга.

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