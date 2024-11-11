Доказано: от бактерий в кишечнике зависит наша реакция на стресс

Микроорганизмы, живущие в кишечнике, могут сильно влиять на наши биологические часы. В частности, на реакцию на стресс в течение дня.

В ходе нового исследования стало известно, что активность и состав кишечных бактерий колеблется. Это влияет на выработку гормонов, связанных со стрессом: адреналина и кортизола.