Доказано: от бактерий в кишечнике зависит наша реакция на стресс

Доказано: от бактерий в кишечнике зависит наша реакция на стрессЭто недавно обнаружили учёные
Микроорганизмы, живущие в кишечнике, могут сильно влиять на наши биологические часы. В частности, на реакцию на стресс в течение дня.
В ходе нового исследования стало известно, что активность и состав кишечных бактерий колеблется. Это влияет на выработку гормонов, связанных со стрессом: адреналина и кортизола.
Учёные полагают, что, если уровень бактерий в кишечнике падает слишком сильно, это нарушает циркадный ритм организма (цикл день/ночь). При этом циркадный ритм влияет на сон, иммунную систему, обмен веществ. Также это может изменить выработку гормонов стресса. Особенно важна при реакции на стресс роль микробов, известных как Lactobacillus.
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