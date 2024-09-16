Доказано: отвечать на письма после окончания рабочего дня вредно для здоровья

В результате специалисты обнаружили тревожную связь между рабочим общением вне рабочего времени и повышенным выгоранием сотрудников. Ответы на электронные письма после окончания рабочего дня были связаны с ухудшением производительности, руганью людьми работодателей и другими негативными формами поведения.

Проводилось исследование путём опроса 315 штатных сотрудников США из различных отраслей. Данные были получены однозначные: общение по рабочим вопросам после окончания рабочего дня приводит к эмоциональному истощению. Это может, в свою очередь, привести к контрпродуктивному поведению сотрудников на работе.

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