Доказано: овёс имитирует действие препарата Ozempic

Если вы хотите ощущать себя сытым долгое время, овёс можно назвать проверенным диетическим выбором. В ходе нового исследования специалисты изучали бета-глюкан, который в большом количестве содержится в овсе.

Эксперименты проводились на мышах. Выяснилось, что у них при употреблении овса и рациона с высоким содержанием жиров и сахара увеличение веса было намного меньше, снизилась жировая масса, лучше сохранилась мышечная масса, улучшились чувствительность к инсулину и уровень сахара в крови. Было обнаружено также, что бета-глюкан изменил кишечные бактерии у мышей. У них начали вырабатываться полезные метаболиты: в частности, бутират. Он стимулирует высвобождение GLP-1, сигнализируя мозгу о сытости. Во многом это похоже на Ozempic.

Тем не менее агонистические эффекты GLP-1 у овса гораздо менее сильны по сравнению с препаратами Ozempic. Поэтому он не поможет снизить вес так же эффективно.

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