Доказано: парение и курение одновременно повышают риск возникновения рака лёгких в четыре раза

Рак лёгких — это основная причина смерти от рака во всём мире. В 2020 году от этой болезни умерло 1,8 миллиона человек.

В рамках нового исследования специалисты проанализировали курение сигарет и использование электронных сигарет (вейпинг) у 4975 человек с раком лёгких. Также была контрольная группа, в которую входило 27 294 человек без рака. Все участники лечились в Колумбусе, штат Огайо, имели одинаковое распределение по возрасту, полу и расе.