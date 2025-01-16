Доказано: плацебо помогает при простуде

Доказано: плацебо помогает при простудеИ вы можете сами это проверить
В ходе одного исследования 2016 года люди принимали либо препарат, либо плацебо. В течение семи дней обе группы людей почувствовали себя лучше в примерно равной степени. Это подчёркивает «силу ожидания», как отмечает Майкл Бернстайн, экспериментальный психолог из Медицинской школы Уоррена Альперта при Университете Брауна.
Обычно мы ожидаем, что лекарство будет работать через какое-то причудливое молекулярное действие, точный биологический эффект. Но в случае с плацебо этот эффект достигается нашими убеждениями.
Нейробиологи ещё не разобрались до конца с эффектом плацебо, но у них есть несколько идей о том, как части нашего мозга создают ожидания и убеждения. Причём эти убеждения могут иметь силу, даже если мы принимаем плацебо.
Исследование 2014 года, например, показало, что кашель у ребёнка одинаково хорошо лечился подкрашенной, ароматизированной водой и нектаром агавы.
Конечно, плацебо не будет работать при всех состояниях и не поможет всем. Тем не менее разум может быть мощным союзником в борьбе с простудой.
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