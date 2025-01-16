Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 января 2025, 14:15
1 мин.

Доказано: плацебо помогает при простуде

И вы можете сами это проверить
Оказывается, некоторые препараты существуют на рынке уже несколько десятилетий, хотя являются плацебо. Например, фенилэфрин. В некоторых же случаях такие «пустышки» могут действовать ровно так же, как реальные лекарства.
Доказано: плацебо помогает при простуде
© LinkedIn

В ходе одного исследования 2016 года люди принимали либо препарат, либо плацебо. В течение семи дней обе группы людей почувствовали себя лучше в примерно равной степени. Это подчёркивает «силу ожидания», как отмечает Майкл Бернстайн, экспериментальный психолог из Медицинской школы Уоррена Альперта при Университете Брауна.

Обычно мы ожидаем, что лекарство будет работать через какое-то причудливое молекулярное действие, точный биологический эффект. Но в случае с плацебо этот эффект достигается нашими убеждениями.

Доказано: плацебо помогает при простуде
© Tanja Ivanova/Moment/Getty Images, T. Tibbitts

Нейробиологи ещё не разобрались до конца с эффектом плацебо, но у них есть несколько идей о том, как части нашего мозга создают ожидания и убеждения. Причём эти убеждения могут иметь силу, даже если мы принимаем плацебо.

Исследование 2014 года, например, показало, что кашель у ребёнка одинаково хорошо лечился подкрашенной, ароматизированной водой и нектаром агавы.

Конечно, плацебо не будет работать при всех состояниях и не поможет всем. Тем не менее разум может быть мощным союзником в борьбе с простудой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.