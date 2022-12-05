Доказано: плохое питание сильно навредит вашему зрению

В ходе одного научного исследования учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана проанализировали результаты опроса более 10 тысяч человек. Все эти люди отвечали на различные вопросы о своём здоровье.

Оказалось, что те, кто ел больше всего вредной пищи, имели на 29 % больше шансов столкнуться с ухудшением зрения по сравнению с людьми, которые придерживались здоровой диеты.