Доказано: плохое питание вызывает проблемы с психикой

Согласно полученным экспертами данным, психические расстройства типа тревоги и депрессии повышают вероятность развития диабета 2 типа. Вместе с тем диабет тоже связан с более высоким риском возникновения тревоги и депрессии.

Команда учёных также обнаружила, что употребление большого количества свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного белка, нежирных молочных продуктов связано со снижением вероятности развития психических расстройств и диабета 2 типа.

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