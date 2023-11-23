Доказано: плохое питание вызывает проблемы с психикой

Доказано: плохое питание вызывает проблемы с психикойТакже оно может привести к диабету
Известно, что люди с сахарным диабетом в два-три раза чаще сталкиваются с депрессией, чем здоровые. Исследователи из университета Джорджа Мейсона выяснили, как связаны питание, диабет и психическое здоровье.
Доцент Раеде Басири проанализировал научную литературу и пришёл к выводу, что некачественное питание (обработанные продукты) влияет на здоровье человека двумя способами. Во-первых, оно способствует повышению риска возникновения диабета 2 типа, а во-вторых - вызывает депрессию, тревогу и другие проблемы с психикой.
Согласно полученным экспертами данным, психические расстройства типа тревоги и депрессии повышают вероятность развития диабета 2 типа. Вместе с тем диабет тоже связан с более высоким риском возникновения тревоги и депрессии.
Команда учёных также обнаружила, что употребление большого количества свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного белка, нежирных молочных продуктов связано со снижением вероятности развития психических расстройств и диабета 2 типа.
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