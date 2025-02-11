Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 февраля 2025, 08:15
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Доказано: подход к жизни как к игре помогает справляться с невзгодами

Об этом говорится в статье из журнала Frontiers in Psychology
Учёные обнаружили, что восприятие жизни как игры помогает лучше справляться с трудностями. Даже несмотря на то, что вы относитесь ко всему несерьёзно. Опрос людей об их опыте карантина COVID-19 показал: люди, для которых жизнь в большей степени была игрой, более оптимистично мыслили о будущем, справлялись с трудной ситуацией более активно и креативно.
Доказано: подход к жизни как к игре помогает справляться с невзгодами
© Unsplash/CC0 Public Domain

Доктор Сянъю «Шэрон» Шен из Университета штата Орегон, автор-корреспондент новой научной статьи, отметила: игривость и устойчивость у людей тесно связаны, как показало исследование. Эти качества помогают придумывать способы получения позитивного опыта и осуществлять это даже в сложных обстоятельствах. Другими словами, «делать из лимона лимонад».

Более или менее игривые люди сообщали, что они чувствовали себя примерно одинаково уязвимыми и изолированными во время пандемии. Напротив, очень игривые участники активно меняли что-либо в сложных ситуациях, находили креативные замены тому, что было утрачено, рассматривали препятствия как возможности для роста, контролировали свои реакции.

Доказано: подход к жизни как к игре помогает справляться с невзгодами
© Drimify

Эксперты в рамках исследования набрали 503 взрослых, живущих в США, и опросили их в феврале 2021 года. Оказалось, что более игривые люди были более оптимистичны в отношении будущего. Они ожидали успешного внедрения вакцины и возвращения жизни в нормальное русло. Но это не означало, что они оценивали всё нереалистично. Наоборот: они не преуменьшали риски COVID-19 и не переоценивали эффективность защитных мер.

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