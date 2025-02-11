Доказано: подход к жизни как к игре помогает справляться с невзгодами

Доктор Сянъю «Шэрон» Шен из Университета штата Орегон, автор-корреспондент новой научной статьи, отметила: игривость и устойчивость у людей тесно связаны, как показало исследование. Эти качества помогают придумывать способы получения позитивного опыта и осуществлять это даже в сложных обстоятельствах. Другими словами, «делать из лимона лимонад».

Более или менее игривые люди сообщали, что они чувствовали себя примерно одинаково уязвимыми и изолированными во время пандемии. Напротив, очень игривые участники активно меняли что-либо в сложных ситуациях, находили креативные замены тому, что было утрачено, рассматривали препятствия как возможности для роста, контролировали свои реакции.