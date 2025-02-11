Доказано: подход к жизни как к игре помогает справляться с невзгодами

Доказано: подход к жизни как к игре помогает справляться с невзгодамиОб этом говорится в статье из журнала Frontiers in Psychology
Доктор Сянъю «Шэрон» Шен из Университета штата Орегон, автор-корреспондент новой научной статьи, отметила: игривость и устойчивость у людей тесно связаны, как показало исследование. Эти качества помогают придумывать способы получения позитивного опыта и осуществлять это даже в сложных обстоятельствах. Другими словами, «делать из лимона лимонад».
Более или менее игривые люди сообщали, что они чувствовали себя примерно одинаково уязвимыми и изолированными во время пандемии. Напротив, очень игривые участники активно меняли что-либо в сложных ситуациях, находили креативные замены тому, что было утрачено, рассматривали препятствия как возможности для роста, контролировали свои реакции.
Эксперты в рамках исследования набрали 503 взрослых, живущих в США, и опросили их в феврале 2021 года. Оказалось, что более игривые люди были более оптимистичны в отношении будущего. Они ожидали успешного внедрения вакцины и возвращения жизни в нормальное русло. Но это не означало, что они оценивали всё нереалистично. Наоборот: они не преуменьшали риски COVID-19 и не переоценивали эффективность защитных мер.
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