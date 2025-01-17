Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 января 2025, 15:45
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Доказано: полезный холестерин может быть связан со здоровьем мозга

Особенно при старении
Холестерин уже давно ассоциируется у нас с закупоркой артерий и сердечными приступами. Однако в ходе нового исследования выяснилось, что «хороший» холестерин может влиять на здоровье мозга.
Доказано: полезный холестерин может быть связан со здоровьем мозга
© PA

Чтобы узнать, как размер частиц ЛПВП (полезного холестерина) влияет на мозг, учёные отслеживали уровни этого вещества, функцию и размер его частиц у более чем 1800 взрослых в возрасте от 35 до 70 лет в течение семи лет. Также в начале и конце исследования эксперты проверили когнитивную функцию участников, измерили объём мозгового вещества с помощью магнитно-резонансной томографии мозга (МРТ).

Более активная работа ЛПВП и меньший размер его частиц связаны были с большим объёмом серого вещества и когнитивными способностями в более позднем возрасте.

Доказано: полезный холестерин может быть связан со здоровьем мозга
© LumiNola / Getty Images

Серое вещество — мозговая ткань, которая важна для когнитивных функций, памяти, движения. Некоторые исследования также показали, что больший объём этой ткани связан с лучшими когнитивными функциями.

В новом исследовании предполагается, что ЛПВП в виде мелких частиц может сохранять серое вещество, преодолевая гематоэнцефалический барьер, поддерживая работу мозга, защищая его от атрофии.

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