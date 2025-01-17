Доказано: полезный холестерин может быть связан со здоровьем мозга

Доказано: полезный холестерин может быть связан со здоровьем мозгаОсобенно при старении
Чтобы узнать, как размер частиц ЛПВП (полезного холестерина) влияет на мозг, учёные отслеживали уровни этого вещества, функцию и размер его частиц у более чем 1800 взрослых в возрасте от 35 до 70 лет в течение семи лет. Также в начале и конце исследования эксперты проверили когнитивную функцию участников, измерили объём мозгового вещества с помощью магнитно-резонансной томографии мозга (МРТ).
Более активная работа ЛПВП и меньший размер его частиц связаны были с большим объёмом серого вещества и когнитивными способностями в более позднем возрасте.
Серое вещество — мозговая ткань, которая важна для когнитивных функций, памяти, движения. Некоторые исследования также показали, что больший объём этой ткани связан с лучшими когнитивными функциями.
В новом исследовании предполагается, что ЛПВП в виде мелких частиц может сохранять серое вещество, преодолевая гематоэнцефалический барьер, поддерживая работу мозга, защищая его от атрофии.
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