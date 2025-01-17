Доказано: полезный холестерин может быть связан со здоровьем мозга

Чтобы узнать, как размер частиц ЛПВП (полезного холестерина) влияет на мозг, учёные отслеживали уровни этого вещества, функцию и размер его частиц у более чем 1800 взрослых в возрасте от 35 до 70 лет в течение семи лет. Также в начале и конце исследования эксперты проверили когнитивную функцию участников, измерили объём мозгового вещества с помощью магнитно-резонансной томографии мозга (МРТ).

Более активная работа ЛПВП и меньший размер его частиц связаны были с большим объёмом серого вещества и когнитивными способностями в более позднем возрасте.