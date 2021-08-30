Доказано положительное влияние грецких орехов на организм

Данное исследование длилось 2 года (с мая 2012 по май 2016), и в нём принимали участие 708 человек в возрасте от 63 до 79 лет. Всех респондентов разделили на две группы. Одни ежедневно употребляли примерно полстакана грецких орехов, а другие не включили этот продукт в свой рацион.

Из 632 человек, завершивших исследование, полный анализ липопротеинов (веществ, связанных с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний) провели у 628. Оказалось, что у участников, регулярно съедающих грецкие орехи, уровень холестерина ЛПНП в среднем стал ниже на 4,3 мг/дл, а общего холестерина - на 8,5 мг/дл в среднем; у мужчин он стал меньше на 7,9 процента, у женщин - на 2,6 процента. Количество частиц ЛПНП тоже сократилось: общих - на 4,3 процента, мелких - на 6,1 процента. Это говорит об уменьшении вероятности развития болезней сердца и сосудов. Холестерин липопротеинов промежуточной плотности точно так же снизился.

Вместе с тем учёные заключили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, с чем связаны разные показатели снижения "плохого холестерина" у мужчин и женщин.