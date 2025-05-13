Доказано: польза 16-часового голодания заметна в течение как минимум года

Случайным образом участников распределили в одну из четырёх групп на 12 недель: с привычным окном приёма пищи 12 часов и более; с ранним TRE (восьмичасовое окно приёма пищи, начинающееся до 10:00); поздним TRE (восьмичасовое окно приёма пищи, начинающееся после 13:00); самостоятельно выбранным TRE (восьмичасовое окно приёма пищи). Кроме того, все группы приняли участие в образовательной программе по средиземноморской диете.

Масса тела, окружность талии и бёдер у людей измерялись в начале исследования, после 12-недельного вмешательства и через 12 месяцев после окончания эксперимента. После 12-недельного эксперимента в группе с привычным питанием наблюдалась средняя потеря веса -1,4 кг (-1,5%), а в группах с TRE она была значительно больше. Так, участники из группы с ранним TRE сбросили в среднем 4,2 кг (4,5%), с поздним TRE - 3,1 кг (3,5%), с самостоятельным выбором - 3,8 кг (3,9%).

В группе с привычным питанием окружность талии уменьшилась на 1,1 см, а окружность бёдер на 1,4 см спустя 12 недель вмешательства, в группе с ранним TRE - на 4,1 см и 4,6 см соответственно, с поздним TRE - на 4,1 см и 3,2 см соответственно, с самостоятельным выбором TRE - на 3,7 см и 3,6 см соответственно.

Через 12 месяцев после окончания вмешательства в группе, которая придерживалась привычного рациона, прирост массы тела составил 0,4 кг. Группам раннего и позднего TRE удалось сохранить большую потерю веса по сравнению с группой обычного питания (-2,2 кг и 2 кг соответственно).

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