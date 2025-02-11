Доказано: пользование смартфоном может навредить зрению и позвоночнику

Опубликовано 11 февраля 2025, 04:301 мин.
Доказано: пользование смартфоном может навредить зрению и позвоночникуБудьте осторожны
В современном мире смартфоны у нас в руках практически постоянно. Ежедневно мы проводим по несколько часов, зависая в соцсетях, играя в игры, работая. Поэтому важно знать, как эти гаджеты могут нам навредить.
Позвоночник и зрение. Когда мы смотрим в экран смартфона, мы часто сидим неправильно. Это приводит к проблемам с позвоночником, шеей, головным болям. Если долго пользоваться телефоном, то глаза будут уставать, болеть, возникнет синдром сухого глаза. Из-за этого может портиться зрение.
Проблемы со сном. Чтобы этого не происходило, лучше всего отказаться от смартфона хотя бы за час до сна.
Пониженная подвижность. Здесь в группе риска находятся школьники, студенты. При этом и многие взрослые проводят перед компьютером или смартфоном по 8 часов в сутки.