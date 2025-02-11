Доказано: пользование смартфоном может навредить зрению и позвоночнику

Позвоночник и зрение. Когда мы смотрим в экран смартфона, мы часто сидим неправильно. Это приводит к проблемам с позвоночником, шеей, головным болям. Если долго пользоваться телефоном, то глаза будут уставать, болеть, возникнет синдром сухого глаза. Из-за этого может портиться зрение.

Проблемы со сном. Чтобы этого не происходило, лучше всего отказаться от смартфона хотя бы за час до сна.