Доказано: популярные методы лечения рака груди ускоряют старение людей

Новое исследование показало, что маркеры клеточного старения, включая повреждение ДНК и воспаление, значительно увеличились у всех женщин, которые пережили рак груди. И это не зависело от типа его лечения.

Специалисты провели двухлетнее иссследование. Они отслеживали здоровье женщин до и после лечения рака груди. Сосредоточились учёные на клеточном старении — процессе, при котором клетки перестают делиться, но не умирают. Со временем такие клетки могут накапливаться и выделять вредные вещества, повреждающие здоровые клетки и способствующие старению.