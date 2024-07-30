Доказано: потеря близкого ускоряет старение

Новое исследование показало, что люди, которые потеряли родителя, партнёра, брата или сестру или ребёнка, имеют признаки более старшего биологического возраста по сравнению с теми, кто не пережил таких потерь. Опубликована эта работа была в JAMA Network Open.

Биологическое старение представляет собой постепенное снижение эффективности функционирования клеток, тканей и органов. Это приводит к повышению риска возникновения хронических заболеваний. Измеряется этот тип старения при помощи ДНК-маркеров.