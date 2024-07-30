Доказано: потеря близкого ускоряет старение

Доказано: потеря близкого ускоряет старениеЭто недавно обнаружили учёные
Новое исследование показало, что люди, которые потеряли родителя, партнёра, брата или сестру или ребёнка, имеют признаки более старшего биологического возраста по сравнению с теми, кто не пережил таких потерь. Опубликована эта работа была в JAMA Network Open.
Биологическое старение представляет собой постепенное снижение эффективности функционирования клеток, тканей и органов. Это приводит к повышению риска возникновения хронических заболеваний. Измеряется этот тип старения при помощи ДНК-маркеров.
В ходе нового исследования специалисты использовали данные Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых. Начало этого проекта приходится на 1994−1995 годы. В рамках этой работы отслеживалось состояние участников с подросткового возраста до взрослой жизни.
Почти 40% людей, участвовавших в исследовании, пережили по крайней мере одну потерю во взрослом возрасте в возрасте от 33 до 43 лет. Те, кто столкнулся с двумя и большим количеством утрат близких, имели более старший биологический возраст согласно нескольким эпигенетическим часам. Во взрослом возрасте несколько таких потерь были сильнее связано с биологическим старением, чем одна, и значительно сильнее, чем отсутствие утрат.