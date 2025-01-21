Доказано: потеря висцерального жира снижает вероятность развития деменции

Доказано: потеря висцерального жира снижает вероятность развития деменцииВот что сейчас об этом известно учёным
Висцеральный жир находится глубоко в брюшной полости или животе и может проникать в другие органы. Избыток такого жира может увеличить риск возникновения нескольких метаболических заболеваний, в том числе диабета и болезней сердца. Также этот тип жира участвует в развитии хронического слабовыраженного воспаления, которое может повредить сосуды.
С повышенным риском возникновения старческого слабоумия висцеральный жир связывает множество факторов. Как минимум 15 лет уже известно о наличии связи между этим типом жира и меньшим объёмом мозга у здоровых людей среднего возраста.
Недавние же исследования показывают, что более высокий уровень висцерального жира у пожилых связан с ухудшением познавательных способностей, повреждением белого вещества и истончением серого вещества, которое состоит из нейронов, помогающих нам думать, учиться и запоминать.
Один давний метаанализ 28 исследований показал, что у людей с диабетом на 73% больше шансов на развитие деменции всех типов, на 56% больше шансов на развитие болезни Альцгеймера и на 127% выше риск развития сосудистой деменции.
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