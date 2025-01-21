Доказано: потеря висцерального жира снижает вероятность развития деменции

Висцеральный жир находится глубоко в брюшной полости или животе и может проникать в другие органы. Избыток такого жира может увеличить риск возникновения нескольких метаболических заболеваний, в том числе диабета и болезней сердца. Также этот тип жира участвует в развитии хронического слабовыраженного воспаления, которое может повредить сосуды.

С повышенным риском возникновения старческого слабоумия висцеральный жир связывает множество факторов. Как минимум 15 лет уже известно о наличии связи между этим типом жира и меньшим объёмом мозга у здоровых людей среднего возраста.