Доказано: потеря всего 5−10% веса при ожирении значительно улучшает здоровье

Гормон голода грелин также повышается при снижении потребления калорий. Это затрудняет соблюдение низкокалорийной диеты, поскольку организм начинает постоянно ощущать больший голод, чем раньше.

При уменьшении общего количества калорий, которые вы потребляете, иногда снижается уровень инсулина. Это влияет на метаболизм и приводит к снижению общих затрат энергии. Кортизол, гормон стресса, в это время может резко возрасти. Это может привести к разрушению мышц, накоплению жира, особенно в области живота.

Наконец, уровень гормонов пептида YY и холецистокинина (они дают нам чувство сытости после еды) может снижаться при снижении количества потребляемых калорий. В результате мы чувствуем себя голоднее, чем обычно.

Научно доказано, что умеренная потеря веса (на 5−10%) даёт людям с избыточным весом или ожирением значительные преимущества для здоровья. В том числе это улучшает метаболическое здоровье, снижает риск возникновения хронических болезней.

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