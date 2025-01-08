Доказано: потеря всего 5−10% веса при ожирении значительно улучшает здоровье

Доказано: потеря всего 5−10% веса при ожирении значительно улучшает здоровьеИ для этого не нужно кардинально менять рацион
Если вы станете потреблять меньше калорий или будете сжигать их больше при занятиях спортом, то это приведёт к потере веса. К примеру, сокращение общего количества калорий на 500−1000 калорий в сутки поможет за неделю похудеть на 0,45 кг. Постепенное же их сокращение будет эффективнее для похудения, так как такой диеты будет легче придерживаться.
При уменьшении потребления калорий уменьшается также ваша базовая скорость метаболизма (энергия, необходимая для поддержания обмена веществ в состоянии покоя). Это может привести и к гормональным изменениям, влияющим на аппетит и метаболизм. Например, может снизиться уровень гормонов щитовидной железы, регулирующих обмен веществ, что приведёт к замедлению метаболизма. Помимо этого, будет падать уровень лептина. Из-за этого вы будете чувствовать себя менее сытым и более голодным.
Гормон голода грелин также повышается при снижении потребления калорий. Это затрудняет соблюдение низкокалорийной диеты, поскольку организм начинает постоянно ощущать больший голод, чем раньше.
При уменьшении общего количества калорий, которые вы потребляете, иногда снижается уровень инсулина. Это влияет на метаболизм и приводит к снижению общих затрат энергии. Кортизол, гормон стресса, в это время может резко возрасти. Это может привести к разрушению мышц, накоплению жира, особенно в области живота.
Наконец, уровень гормонов пептида YY и холецистокинина (они дают нам чувство сытости после еды) может снижаться при снижении количества потребляемых калорий. В результате мы чувствуем себя голоднее, чем обычно.
Научно доказано, что умеренная потеря веса (на 5−10%) даёт людям с избыточным весом или ожирением значительные преимущества для здоровья. В том числе это улучшает метаболическое здоровье, снижает риск возникновения хронических болезней.
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