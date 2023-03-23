Доказано: пожилые с депрессией стареют быстрее

Удивительно, но тяжесть депрессии не была связана со скоростью старения. Однако выяснилось, что при ускоренном старении ухудшалось состояние сердца в целом. А ещё люди, которые имели много белков, связанных со старением, чаще страдали от высокого давления, повышенного холестерина и многочисленных проблем со здоровьем.

Также при ускоренном старении люди показывали худшие результаты тестов, связанных со здоровьем мозга. К примеру, у них хуже была рабочая память и другие мыслительные навыки.

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