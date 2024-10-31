Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 октября 2024, 22:30
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Доказано: позитивный взгляд на старение улучшает работу мозга у людей

Вот что показало новое исследование
Старение - неизбежный процесс. Но то, как его воспринимают люди, может влиять на их когнитивные способности. К такому выводу пришли учёные из Колледжа медсестёр Пенсильвании (США).
Доказано: позитивный взгляд на старение улучшает работу мозга у людей
© Unsplash/CC0 Public Domain

Команда специалистов обнаружила, что люди, у которых были более позитивные ожидания от старения, как правило, сообщали о менее частых когнитивных проблемах (трудности с концентрацией внимания или с воспоминаниями о том, что они делали). Также они реже сообщали об ухудшении когнитивных способностей со временем.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Aging & Mental Health.

Доказано: позитивный взгляд на старение улучшает работу мозга у людей
© Nye Health Services

Учёные провели онлайн-опрос среди людей в возрасте 65 лет и старше в США. Все эти люди жили самостоятельно и не сообщали о диагнозах старческого слабоумия или других когнитивных нарушений. Всего участвовал в опросе 581 человек. 51% респондентов были женского пола, а 74% — неиспаноязычными белыми.

Выяснилось, что люди, имеющие более позитивные ожидания от старения, как правило, лучше оценивали свои когнитивные функции, сообщали о меньшем снижении своих когнитивных способностей, как за последнюю неделю, так и за последние 10 лет. С другой стороны, более негативные ожидания были связаны с более негативным восприятием их текущих когнитивных навыков и с большим их снижением.

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