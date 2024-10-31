Доказано: позитивный взгляд на старение улучшает работу мозга у людей

Учёные провели онлайн-опрос среди людей в возрасте 65 лет и старше в США. Все эти люди жили самостоятельно и не сообщали о диагнозах старческого слабоумия или других когнитивных нарушений. Всего участвовал в опросе 581 человек. 51% респондентов были женского пола, а 74% — неиспаноязычными белыми.

Выяснилось, что люди, имеющие более позитивные ожидания от старения, как правило, лучше оценивали свои когнитивные функции, сообщали о меньшем снижении своих когнитивных способностей, как за последнюю неделю, так и за последние 10 лет. С другой стороны, более негативные ожидания были связаны с более негативным восприятием их текущих когнитивных навыков и с большим их снижением.

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