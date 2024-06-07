Доказано: правильно подобранные маски для лица защищают от твёрдых частиц в воздухе

Доказано: правильно подобранные маски для лица защищают от твёрдых частиц в воздухеЭто выяснили китайские учёные
Новое исследование проводилось в течение пяти месяцев в 2018—2019 годах во время зимнего отопительного сезона. Это время известно высоким уровнем загрязнения воздуха твёрдыми частицами. Участвовали в научной работе жители Шэньяна (Китай): 2300 жителей из 40 районов.
Команда учёных обнаружила, что маски для лица эффективны на 80% при защите от загрязнения твёрдыми частицами. Одна из причин этого заключалась в том, что люди регулировали маски так, чтобы они прилегали лучше к лицу.
Также оказалось, что ношение масок сократило общее время пребывания на открытом воздухе из-за дискомфорта. При этом из-за ощущения защиты люди проводили больше времени на открытом воздухе в задымленные дни, чем в другие, что снизило пользу масок на 12%.
В целом же специалисты обнаружили, что участники, которые носили маски, реже ходили к врачу из-за респираторных или сердечно-сосудистых заболеваний.
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