Доказано: правильно подобранные маски для лица защищают от твёрдых частиц в воздухе

Новое исследование проводилось в течение пяти месяцев в 2018—2019 годах во время зимнего отопительного сезона. Это время известно высоким уровнем загрязнения воздуха твёрдыми частицами. Участвовали в научной работе жители Шэньяна (Китай): 2300 жителей из 40 районов.

Команда учёных обнаружила, что маски для лица эффективны на 80% при защите от загрязнения твёрдыми частицами. Одна из причин этого заключалась в том, что люди регулировали маски так, чтобы они прилегали лучше к лицу.