Доказано: правильное количество кофеина улучшит ваши тело и разум

Доказано: правильное количество кофеина улучшит ваши тело и разумХотя в последнее время у этого вещества дурная репутация
Кофеин в нужных количествах может сделать вас внимательнее, поднять настроение. Но если с ним переборщить, то можно столкнуться с тревожностью, тремором, нарушением сна.
По данным Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США и Европейского управления по безопасности пищевых продуктов, для здоровых взрослых безопасно в день употреблять 400 мг кофеина. Это эквивалентно примерно двум-трём кружкам фильтрованного кофе в зависимости от их размера.
Важно и то, когда вы употребляете кофеин. Согласно отчёту, опубликованному в журнале Sleep Medicine Reviews, последнюю чашку чая или кофе нужно выпивать за 8 часов 48 минут до сна. При этом если вы принимаете предтренировочную добавку с кофеином, в которой обычно содержится вдвое больше этого вещества, чем в чашке кофе, то её рекомендуется принимать не позднее, чем за 13 часов 12 минут до сна.
Некоторые из нас, однако, более чувствительны к кофеину, чем другие. Продолжительность нахождения его в организме тоже варьируется: период полураспада кофеина у взрослых составляет от 3 до 7 часов.
В последнее время интерес к полезным свойствам кофеина растёт. Например, его всё чаще используют как легальный допинг в соревновательных видах спорта. Обзор исследований влияния кофеина на спортивные результаты, проведённый Международным обществом спортивного питания в 2022 году, показал: кофеин оказывает «небольшое или умеренное влияние» на силу и мышечную выносливость.
Полезнее всего употребление кофеина в видах спорта, которые требуют выносливости. Считается, что как минимум отчасти этот прирост производительности связан с тем, что кофеин способствует сокращению мышц, изменяя уровень кальция, натрия и калия. Также он обезболивает.
Результаты исследований показывают, что умеренная доза, до 300 мг, помогает дольше сохранять концентрацию. Согласно данным некоторых научных работ, в долгосрочной перспективе кофеин может улучшать память.
В обзоре, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine в 2020 году, отмечается, что регулярное употребление кофе защищает от болезней сердца, диабета 2 типа, болезней печени, рака печени.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.