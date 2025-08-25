Доказано: правильное количество кофеина улучшит ваши тело и разум

Важно и то, когда вы употребляете кофеин. Согласно отчёту, опубликованному в журнале Sleep Medicine Reviews, последнюю чашку чая или кофе нужно выпивать за 8 часов 48 минут до сна. При этом если вы принимаете предтренировочную добавку с кофеином, в которой обычно содержится вдвое больше этого вещества, чем в чашке кофе, то её рекомендуется принимать не позднее, чем за 13 часов 12 минут до сна.

Некоторые из нас, однако, более чувствительны к кофеину, чем другие. Продолжительность нахождения его в организме тоже варьируется: период полураспада кофеина у взрослых составляет от 3 до 7 часов.

В последнее время интерес к полезным свойствам кофеина растёт. Например, его всё чаще используют как легальный допинг в соревновательных видах спорта. Обзор исследований влияния кофеина на спортивные результаты, проведённый Международным обществом спортивного питания в 2022 году, показал: кофеин оказывает «небольшое или умеренное влияние» на силу и мышечную выносливость.

Полезнее всего употребление кофеина в видах спорта, которые требуют выносливости. Считается, что как минимум отчасти этот прирост производительности связан с тем, что кофеин способствует сокращению мышц, изменяя уровень кальция, натрия и калия. Также он обезболивает.

Результаты исследований показывают, что умеренная доза, до 300 мг, помогает дольше сохранять концентрацию. Согласно данным некоторых научных работ, в долгосрочной перспективе кофеин может улучшать память.

В обзоре, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine в 2020 году, отмечается, что регулярное употребление кофе защищает от болезней сердца, диабета 2 типа, болезней печени, рака печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.