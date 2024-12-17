Доказано: правило «пяти секунд» не работает

Ещё в начале 2000-х студенты провели исследование, в ходе которого обнаружили: микробы успевают перебраться на еду почти моментально, когда она падает на пол. Уже спустя одну секунду на кусе колбасы, например, может оказаться более 99% бактерий с пола. А с пористыми продуктами ситуация ещё хуже.

Другие учёные обнаружили, что больше всего микробов в доме обитает на кухонном столе.