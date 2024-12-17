Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 декабря 2024, 22:30
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Доказано: правило «пяти секунд» не работает

И вот почему
Многие из нас уверены: если пища упала на пол и прошло меньше 5 секунд, значит, её можно есть. Но есть ли у этой идеи научное обоснование?
Доказано: правило «пяти секунд» не работает
© Wikipedia

Ещё в начале 2000-х студенты провели исследование, в ходе которого обнаружили: микробы успевают перебраться на еду почти моментально, когда она падает на пол. Уже спустя одну секунду на кусе колбасы, например, может оказаться более 99% бактерий с пола. А с пористыми продуктами ситуация ещё хуже.

Другие учёные обнаружили, что больше всего микробов в доме обитает на кухонном столе.

Доказано: правило «пяти секунд» не работает
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Но что же делать с упавшей едой? К счастью, не всегда её стоит выбрасывать. Можно попытаться смыть с неё бактерии, но лучше всего это работает с фруктами и овощами по сравнению с мясом. Если же еда упала в раковину, то лучше всё-таки её выбросить.

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