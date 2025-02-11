Доказано: преимущества занятий для здоровья мозга зависят от генетики

Специалисты обнаружили, что работа, волнтёрство, участие в словесных играх, использование компьютера и общение улучшают здоровье мозга у всех. Однако преимущества этих видов деятельности зависят от генетики человека. Для тех, у кого не было аллеля APOE ε4, самыми эффективными для улучшения когнитивных функций занятиями оказались работа на неполный рабочий день и высокоинтенсивное волонтёрство.

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