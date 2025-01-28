Доказано: пренебрежение здоровьем мозга может помешать добиться результатов в спорте

Легко держать под контролем физическое здоровье благодаря мобильным устройствам и носимым гаджетам. Однако может быть ясно, как управлять здоровьем мозга и поддерживать психическое благополучие. В новой книге Brain Boost: Healthy Habits for a Happier Life учёные дают практические советы.

Согласно результатам исследований, хорошая когнитивная функция связана с более высоким уровнем благополучия и счастья. В целом эти факторы снижают воздействие стресса и способствуют здоровью и долголетию.

Эксперты выделили семь факторов образа жизни, которые улучшают здоровье нашего мозга, способность к познанию, повышают уровень благополучия. К ним относятся упражнения, диета, сон, социальные взаимодействия, доброта, осознанность, обучение, а также знание, как извлечь максимум пользы из работы.