Доказано: пренебрежение здоровьем мозга может помешать добиться результатов в спорте

Доказано: пренебрежение здоровьем мозга может помешать добиться результатов в спортеВот о чём важно знать
Легко держать под контролем физическое здоровье благодаря мобильным устройствам и носимым гаджетам. Однако может быть ясно, как управлять здоровьем мозга и поддерживать психическое благополучие. В новой книге Brain Boost: Healthy Habits for a Happier Life учёные дают практические советы.
Согласно результатам исследований, хорошая когнитивная функция связана с более высоким уровнем благополучия и счастья. В целом эти факторы снижают воздействие стресса и способствуют здоровью и долголетию.
Эксперты выделили семь факторов образа жизни, которые улучшают здоровье нашего мозга, способность к познанию, повышают уровень благополучия. К ним относятся упражнения, диета, сон, социальные взаимодействия, доброта, осознанность, обучение, а также знание, как извлечь максимум пользы из работы.
Универсальный фактор — это физические упражнения. Они могут улучшить физическое здоровье, здоровье мозга, когнитивные способности, поднять настроение. Исследования фактически показали, что они способны увеличить размер гиппокампа, который играет решающую роль в обучении и памяти.
Достаточное количество сна каждую ночь тоже может улучшить работу иммунной системы, структуру мозга, повысить психическое благополучие. Согласно результатам одного исследования, сон 7−8 часов в сутки в среднем и старшем возрасте связан с лучшими скоростью обработки информации и памятью, а также с психическим здоровьем.
Поддержание социальных связей тоже важно для здоровья мозга. Социальная изоляция у пожилых связана с повышением риска возникновения деменции на 26%. При этом оптимальное количество друзей в подростковом возрасте (около пяти) связано с лучшими структурой мозга, познанием, образовательными достижениями и благополучием.
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