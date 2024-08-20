Доказано: при чтении по губам работают те же области мозга, что и при разговоре

Доказано: при чтении по губам работают те же области мозга, что и при разговореЭто выяснили учёные из Мичиганского университета
В рамках исследования специалисты использовали функциональную магнитно-резонансную томографию и электроды, имплантированные в мозг пациентов. Учёные пытались понять, как визуальные сигналы во время чтения по губам представляются в слуховой системе.
Результаты эксперимента показали, что слова, прочитанные по губам, были получены раньше по времени, чем услышанные слова. Это значит, что существует механизм, облегчающий обработку речи до того, как мы её услышим.
Результаты нового исследования демонстрируют, что слуховая система быстро интегрирует информацию, полученную при чтении по губам, для улучшения слуховых возможностей, особенно в сложных условиях, таких как шумные рестораны. Ещё более выраженным этот эффект будет у людей с потерей слуха.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.