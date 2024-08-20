Доказано: при чтении по губам работают те же области мозга, что и при разговоре

В рамках исследования специалисты использовали функциональную магнитно-резонансную томографию и электроды, имплантированные в мозг пациентов. Учёные пытались понять, как визуальные сигналы во время чтения по губам представляются в слуховой системе.

Результаты эксперимента показали, что слова, прочитанные по губам, были получены раньше по времени, чем услышанные слова. Это значит, что существует механизм, облегчающий обработку речи до того, как мы её услышим.