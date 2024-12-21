Доказано: при неправильном образе жизни мозг стареет быстрее

Для проведения исследования эксперты использовали CogDrisk. Также учёные анализировали результаты МРТ, ЭЭГ, когнитивных тестов для оценки памяти и мыслительных способностей у участников.

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