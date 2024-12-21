Доказано: при неправильном образе жизни мозг стареет быстрее

Доказано: при неправильном образе жизни мозг стареет быстрееЭто показало новое исследование Института Томпсона при Университете Саншайн-Кост
По словам доктора Томаса Пейса, ведущего автора нового исследования, опубликованного в Age and Ageing, привычки в еде, режим сна и уровень физической активности влияют на мозг ещё до появления признаков снижения когнитивных способностей. Учёным действительно удалось обнаружить связь между образом жизни человека, здоровьем его мозга и риском развития деменции в будущем.
Для проведения исследования эксперты использовали CogDrisk. Также учёные анализировали результаты МРТ, ЭЭГ, когнитивных тестов для оценки памяти и мыслительных способностей у участников.
Выяснилось, что даже у очень здоровых пожилых более высокий риск возникновения деменции в будущем был связан с белым веществом и способностью мозга балансировать собственную электрическую активность.
Снизить вероятность развития старческого слабоумия можно при помощи определённых привычек. Они включают соблюдение средиземноморской диеты, сон 7−9 часов в сутки, регулярную физическую активность, поддержание социальных связей. И это лишь некоторые из них.
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