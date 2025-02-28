Доказано: при приёме антидепрессантов вес в среднем увеличивается на 2%

У всех людей, которые принимали антидепрессанты, был высок риск набора веса и развития ожирения. Эта вероятность оказалась ещё выше для тех, кто пьёт эти препараты постоянно.

Среди людей, которые принимали антидепрессанты в начале и позже прекратили, был дополнительный набор веса на 1,8% по сравнению с теми, кто никогда их не принимал. У тех, кто начал принимать антидепрессанты во время последующего наблюдения, и тех, кто продолжал принимать их на протяжении всего исследования, вес оказался на 2% больше. В последней группе также удвоилась вероятность развития ожирения.

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