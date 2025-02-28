Доказано: при приёме антидепрессантов вес в среднем увеличивается на 2%Это продемонстрировало новое исследование
Исследование REGICOR проводилось в течение шести лет с участием 3127 взрослых, в том числе 1700 женщин. Средний возраст добровольцев составлял 55 лет. Также 16,4% из участников сообщили, что-либо принимали антидепрессанты в течение всего периода наблюдения за ними (5,1%), либо начали их принимать во время исследования (6,2%), либо принимали их в начале, но затем прекратили их приём (5,1%). В среднем за шесть лет участники набрали 0,5 кг, но более выражено это было у тех, кто пил таблетки от депрессии.
У всех людей, которые принимали антидепрессанты, был высок риск набора веса и развития ожирения. Эта вероятность оказалась ещё выше для тех, кто пьёт эти препараты постоянно.
Среди людей, которые принимали антидепрессанты в начале и позже прекратили, был дополнительный набор веса на 1,8% по сравнению с теми, кто никогда их не принимал. У тех, кто начал принимать антидепрессанты во время последующего наблюдения, и тех, кто продолжал принимать их на протяжении всего исследования, вес оказался на 2% больше. В последней группе также удвоилась вероятность развития ожирения.
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