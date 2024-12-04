Доказано: при смене часовых поясов обмен веществ восстанавливается быстрее, чем мозг

Оказалось, что вечерняя сонливость и вечерняя бдительность усиливались сразу после задержки сна на 5 часов. Происходило это вместе с изменением ритмов концентрации мелатонина. В течение следующих 5 дней эти изменения постепенно корректировались, но до исходного уровня всё не восстанавливалось.

Пятичасовая задержка сна привела к множеству изменений в метаболизме. У людей снизился суточный расход энергии в ответ на приём пищи, более медленно высвобождалось содержимое желудка после завтрака, изменилась регуляция сахара и жира в крови. Все эти метаболические изменения пришли к исходному уровню спустя пять дней в отличие от уровня мелатонина и ощущения сонливости. Это значит, что обмен веществ восстанавливается намного быстрее после смены часовых поясов или сменной работы.

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