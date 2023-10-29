Доказано: прививка от гриппа снижает вероятность развития болезни Альцгеймера

Согласно результатам нового исследования, люди, которые поставили себе хотя бы одну прививку от гриппа, имели на 40% меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера в течение четырёх лет.

Как же это возможно? По мнению профессора Шульца, вакцина против гриппа снижает реакцию иммунной системы на амилоидные бляшки - белок, который находится в мозге. У людей с болезнью Альцгеймера аномально высокий уровень амилоидных бляшек.