Доказано: привычка есть вне дома связана с ухудшением здоровья

Доказано: привычка есть вне дома связана с ухудшением здоровьяВот к каким болезням это может привести
Ресторанная еда обычно готовится так, чтобы быть максимально вкусной. Это значит, что в неё добавляют больше сахара, соли и масла, в домашнюю пищу. Джулия Вольфсон, доктор философии, доцент кафедры питания человека в Университете Джонса Хопкинса, работала шеф-поваром в ресторанах Нью-Йорка. Она подтверждает, что так и есть.
Размеры порций в ресторанах также обычно больше. К тому же люди могут съесть за вечер сразу несколько блюд. Не все готовят и едят столько, как в кафе и других заведениях, говорит Вольфсон.
Исследования демонстрируют, что употребление домашней еды связано с лучшим качеством диеты. При этом более низкое качество рациона — основной фактор риска многих хронических болезней. В том числе диабета 2 типа, болезней сердца.
Кроме того, даже если люди иногда питаются в ресторанах, то у них будет более сбалансированный рацион и они станут потреблять меньше калорий, жира, натрия и сахара, если они также часто готовят дома.
Вольфсон отмечает: если мы регулярно едим сладкую и жирную еду, то у нас может возникнуть тяга к ней при каждом приёме пищи.
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