Доказано: привычка есть вне дома связана с ухудшением здоровья

Исследования демонстрируют, что употребление домашней еды связано с лучшим качеством диеты. При этом более низкое качество рациона — основной фактор риска многих хронических болезней. В том числе диабета 2 типа, болезней сердца.

Кроме того, даже если люди иногда питаются в ресторанах, то у них будет более сбалансированный рацион и они станут потреблять меньше калорий, жира, натрия и сахара, если они также часто готовят дома.

Вольфсон отмечает: если мы регулярно едим сладкую и жирную еду, то у нас может возникнуть тяга к ней при каждом приёме пищи.

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