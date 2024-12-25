Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 21:00
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Доказано: приём кальция и витамина D не защищает от падений и переломов

Это касается именно пожилых людей
Целевая группа по профилактическим мероприятиям США обнаружила, что приём витамина D (с кальцием или без) не снижает вероятность падений и переломов у пожилых. Но это не означает, что эти добавки бесполезны или что от них нужно отказаться.
Доказано: приём кальция и витамина D не защищает от падений и переломов
© Testmottagningen

В ходе нового исследования учёные обнаружили, что приём пищевых добавок с витамином D одновременно с кальцием или без него повышает вероятность образования камней в почках. Поэтому людям в возрасте 60 лет и старше эксперты не рекомендуют пить эти добавки для предотвращения падений и переломов.

Доказано: приём кальция и витамина D не защищает от падений и переломов
© RUNSTUDIO / Getty Images

По словам врачей, есть несколько других способов снизить риск возникновения переломов и падений с возрастом. Они рекомендуют для этого регулярно гулять, делать силовые упражнения, упражнения на равновесие, принимать лекарства, есть больше белка, следить за здоровьем глаз, высыпаться, наводить в доме порядок.

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