Доказано: приём кальция и витамина D не защищает от падений и переломов

Опубликовано 25 декабря 2024, 21:001 мин.
Доказано: приём кальция и витамина D не защищает от падений и переломовЭто касается именно пожилых людей
Целевая группа по профилактическим мероприятиям США обнаружила, что приём витамина D (с кальцием или без) не снижает вероятность падений и переломов у пожилых. Но это не означает, что эти добавки бесполезны или что от них нужно отказаться.
В ходе нового исследования учёные обнаружили, что приём пищевых добавок с витамином D одновременно с кальцием или без него повышает вероятность образования камней в почках. Поэтому людям в возрасте 60 лет и старше эксперты не рекомендуют пить эти добавки для предотвращения падений и переломов.
По словам врачей, есть несколько других способов снизить риск возникновения переломов и падений с возрастом. Они рекомендуют для этого регулярно гулять, делать силовые упражнения, упражнения на равновесие, принимать лекарства, есть больше белка, следить за здоровьем глаз, высыпаться, наводить в доме порядок.
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Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова