Доказано: приём кальция и витамина D не защищает от падений и переломов

По словам врачей, есть несколько других способов снизить риск возникновения переломов и падений с возрастом. Они рекомендуют для этого регулярно гулять, делать силовые упражнения, упражнения на равновесие, принимать лекарства, есть больше белка, следить за здоровьем глаз, высыпаться, наводить в доме порядок.

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