Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 мая 2025, 13:30
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Доказано: приём пробиотиков может улучшить настроение

Вот что обнаружили учёные
Новая работа, результаты которой опубликованы в npj Mental Health Research, показала: те, кто принимал пробиотики, заметили улучшение настроения в течение месяца. Однако для подтверждения этого нужно провести дополнительные исследования.
Доказано: приём пробиотиков может улучшить настроение
© CNN

Пробиотики содержат штаммы живых микроорганизмов. Они полезны для здоровья при употреблении в адекватных количествах. Продаются пробиотики обычно в виде капсул или таблеток. Также они могут входить в состав некоторых продуктов.

Для проведения нового исследования учёные набрали 88 здоровых людей. В течение месяца 44 из них получали каждый день пробиотики, а другая половина - плацебо.

Доказано: приём пробиотиков может улучшить настроение
© Health

По итогам эксперимента оказалось, что группа плацебо и группа пробиотиков имели одинаковые баллы по психологическим опросникам, а также схожим образом оценивали каждый день своё настроение. Тем не менее у людей, принимавших пробиотики, уже спустя две недели наблюдалось снижение негативного настроения.

Эксперты пока не рекомендуют принимать пробиотические добавки для улучшения настроения. Всё потому, что доказательств этого ещё слишком мало.

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