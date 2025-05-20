Доказано: приём пробиотиков может улучшить настроение

Пробиотики содержат штаммы живых микроорганизмов. Они полезны для здоровья при употреблении в адекватных количествах. Продаются пробиотики обычно в виде капсул или таблеток. Также они могут входить в состав некоторых продуктов.

Для проведения нового исследования учёные набрали 88 здоровых людей. В течение месяца 44 из них получали каждый день пробиотики, а другая половина - плацебо.