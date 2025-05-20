Доказано: приём пробиотиков может улучшить настроение

Доказано: приём пробиотиков может улучшить настроениеВот что обнаружили учёные
Пробиотики содержат штаммы живых микроорганизмов. Они полезны для здоровья при употреблении в адекватных количествах. Продаются пробиотики обычно в виде капсул или таблеток. Также они могут входить в состав некоторых продуктов.
Для проведения нового исследования учёные набрали 88 здоровых людей. В течение месяца 44 из них получали каждый день пробиотики, а другая половина - плацебо.
По итогам эксперимента оказалось, что группа плацебо и группа пробиотиков имели одинаковые баллы по психологическим опросникам, а также схожим образом оценивали каждый день своё настроение. Тем не менее у людей, принимавших пробиотики, уже спустя две недели наблюдалось снижение негативного настроения.
Эксперты пока не рекомендуют принимать пробиотические добавки для улучшения настроения. Всё потому, что доказательств этого ещё слишком мало.
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