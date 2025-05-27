Доказано: продукты, которые вам нравятся, помогают похудеть

К концу исследования из 36 участников остались 20. Выяснилось также, что у группы, которая потеряла не менее 5% веса тела, в течение первых 12 месяцев последовательно уменьшалась тяга к еде. Сохранялось это в течение 24 месяцев. У другой группы не было существенных изменений черт тяги к пище в течение всего периода исследования.

Люди, которые позволяли себе небольшие порции любимых блюд, потеряли значительно больше веса, чем те, кто этой стратегией не пользовался. Кроме того, у тех, кто ел любимую пищу, существенно уменьшилась тяга к еде, особенно к сладкому, углеводам и жирной пище.

Также результаты исследования показали, что добровольцы, которые установили постоянный режим питания, потеряли больше веса.

Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

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