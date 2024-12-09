Доказано: пропуск завтрака повышает риск возникновения деменции

Доказано: пропуск завтрака повышает риск возникновения деменцииЭто недавно обнаружили учёные
Результаты исследования, опубликованного 30 ноября 2024 года в журнале Journal of Neurorestoratology, показали, что пропуск утреннего приёма пищи может плохо повлиять на здоровье мозга. В ходе этой работы учёные просто наблюдали за участниками, а не ставили их в определённые условия. При этом «пропускающими завтрак» они считали тех, кто не ест ничего утром хотя бы раз в неделю.
Новое исследование длилось три года. В нём принимали участие люди не моложе 60 лет, которые проживали в Чэнду, Сычуань, Китай. При этом у них не было тяжёлых заболеваний сердца, инфекций центральной нервной системы. Их число в целом составляло 859 человек.
Различия между людьми, которые завтракали и регулярно пропускали этот приём пищи, начали проявляться только спустя 36 месяцев. Те, кто обычно с утра не ел, имели более низкие баллы по MMSE (тест «Краткая оценка психического состояния»), то есть когнитивные функции у них были хуже. Это сохранялось и при учёте таких факторов, как возраст, пол, уровень образования, индекс массы тела, кровяное давление, наличие диабета, высокого уровня холестерина и жиров в крови, гена ApoE (он повышает риск возникновения болезни Альцгеймера).
Со снижением когнитивных функции в течение периода исследования были связаны более низкий уровень образования, ожирение, гипертония, а также привычка пропускать завтрак.
Кроме того, оказалось, что у людей, которые регулярно не завтракали, были более высокие уровни определённых биомаркеров нейродегенерации по сравнению с теми, кто ел по утрам. У 34 человек, пропускавших завтрак, также выявили более значительное уменьшение мозга, чем у тех, кто утром не оставался голодным.
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