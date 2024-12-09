Доказано: пропуск завтрака повышает риск возникновения деменции

Различия между людьми, которые завтракали и регулярно пропускали этот приём пищи, начали проявляться только спустя 36 месяцев. Те, кто обычно с утра не ел, имели более низкие баллы по MMSE (тест «Краткая оценка психического состояния»), то есть когнитивные функции у них были хуже. Это сохранялось и при учёте таких факторов, как возраст, пол, уровень образования, индекс массы тела, кровяное давление, наличие диабета, высокого уровня холестерина и жиров в крови, гена ApoE (он повышает риск возникновения болезни Альцгеймера).

Со снижением когнитивных функции в течение периода исследования были связаны более низкий уровень образования, ожирение, гипертония, а также привычка пропускать завтрак.

Кроме того, оказалось, что у людей, которые регулярно не завтракали, были более высокие уровни определённых биомаркеров нейродегенерации по сравнению с теми, кто ел по утрам. У 34 человек, пропускавших завтрак, также выявили более значительное уменьшение мозга, чем у тех, кто утром не оставался голодным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.