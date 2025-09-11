Доказано: просмотр сериалов “запоем” улучшает психическое состояние

Также «binge-watching» (то есть просмотр сериалов «запоем») укрепляет социальные связи, даёт тему для обсуждений с друзьями и на интернет-форумах, помогает развивать эмпатию.

В то же время эксперты призывают соблюдать умеренность: долгие часы перед экраном могут навредить сну и зрению.

