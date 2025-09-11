Доказано: просмотр сериалов “запоем” улучшает психическое состояние

Опубликовано 11 сентября 2025, 16:301 мин.
Доказано: просмотр сериалов “запоем” улучшает психическое состояниеОтличная новость для тех, кто любит проводить свободное время на диване
Миллионы людей по всему миру в выходные смотрят сериалы. Учёные обнаружили, что такая форма досуга не только приносит удовольствие, но и полезна для эмоционального состояния, социальных связей.
По словам авторов нового исследования, сериальные марафоны помогают снизить уровень стресса. Они помогают отвлечься от бытовых дел, улучшить настроение, эмоционально перезагрузиться.
Также «binge-watching» (то есть просмотр сериалов «запоем») укрепляет социальные связи, даёт тему для обсуждений с друзьями и на интернет-форумах, помогает развивать эмпатию.
В то же время эксперты призывают соблюдать умеренность: долгие часы перед экраном могут навредить сну и зрению.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.