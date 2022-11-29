Доказано: просмотр забавных видео на YouTube помогает лучше работать

Доказано: просмотр забавных видео на YouTube помогает лучше работатьПоэтому так важно делать в течение дня небольшие перерывы
От работы отвлечь могут самые разные вещи. Но если они ненадолго поднимают вам настроение, то это даже хорошо: учёные обнаружили, что подобные факторы снижают уровень стресса у сотрудников.
Фото: Cedars-sinai.org
Исследование, проведённое специалистами из WHU — школы менеджмента Отто Бейсхайма и бизнес-школы Тринити, показало, что кратковременные позитивные отвлекающие факторы (допустим, просмотр на YouTube забавного видео) помогают работникам справляться с повседневными сложностями. Например, с какими-то трудными задачами или с надоедливыми электронными письмами.
Поэтому в следующий раз обязательно посмотрите то смешное видео, которое вам коллега прислал во время обеденного перерыва. Это поможет вам быть успешнее весь остаток дня.
Также исследование продемонстрировало, что позитивные эмоции в течение рабочего дня помогают людям оставаться более продуктивными. Особенно в тех случаях, когда работа обязывает сотрудников постоянно себя контролировать.