Доказано: просмотр забавных видео на YouTube помогает лучше работать

Поэтому в следующий раз обязательно посмотрите то смешное видео, которое вам коллега прислал во время обеденного перерыва. Это поможет вам быть успешнее весь остаток дня.

Также исследование продемонстрировало, что позитивные эмоции в течение рабочего дня помогают людям оставаться более продуктивными. Особенно в тех случаях, когда работа обязывает сотрудников постоянно себя контролировать.