Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 августа 2024, 21:00
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Доказано: противовоспалительная диета снижает вероятность развития деменции

Это недавно выяснили шведские учёные
Результаты новой научной работы показали, что рацион, содержащий противовоспалительные продукты, может снизить риск возникновения деменции. Особенно это касается тех, у кого уже есть факторы риска, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Доказано: противовоспалительная диета снижает вероятность развития деменции
© Medical Xpress

Противовоспалительные диеты в основном включают в себя овощи, фрукты, цельное зерно, рыба и бобы. К подобным диетам относится средиземноморская.

В новом исследовании приняли участие более 84 пожилых. За ними наблюдали более 12 лет.

Доказано: противовоспалительная диета снижает вероятность развития деменции
© bit245 / Getty Images

Выяснилось, что у людей, которые придерживались противовоспалительной диеты, вероятность развития деменции была на 21% ниже, чем у тех, кто придерживался нездорового провоспалительного рациона, богатого красным мясом, яйцами, молочными продуктами и обработанными пищевыми продуктами.

Риск возникновения старческого слабоумия снизился на 31% у пожилых, страдающих болезнями сердца или диабетом.

Благодаря МРТ-сканированию мозга более 9 тысяч участников специалисты обнаружили и неврологические преимущества, связанные с более здоровым питанием. В частности, это больший объём серого вещества и меньшая частота гиперинтенсивности белого вещества. Высокий уровень гиперинтенсивности белого вещества в мозге — предвестник деменции.

Опубликованы результаты исследования были в журнале JAMA Network Open.

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