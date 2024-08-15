Доказано: противовоспалительная диета снижает вероятность развития деменции

Выяснилось, что у людей, которые придерживались противовоспалительной диеты, вероятность развития деменции была на 21% ниже, чем у тех, кто придерживался нездорового провоспалительного рациона, богатого красным мясом, яйцами, молочными продуктами и обработанными пищевыми продуктами.

Риск возникновения старческого слабоумия снизился на 31% у пожилых, страдающих болезнями сердца или диабетом.

Благодаря МРТ-сканированию мозга более 9 тысяч участников специалисты обнаружили и неврологические преимущества, связанные с более здоровым питанием. В частности, это больший объём серого вещества и меньшая частота гиперинтенсивности белого вещества. Высокий уровень гиперинтенсивности белого вещества в мозге — предвестник деменции.

Опубликованы результаты исследования были в журнале JAMA Network Open.

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