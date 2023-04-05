Доказано: проведение времени на природе улучшает психическое и физическое здоровье

Доказано: проведение времени на природе улучшает психическое и физическое здоровьеУчёные из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее выяснили, как природа воздействует на организм
Эксперты из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее проанализировали 28 исследований, где природные методы улучшения здоровья проверялись на реальных пациентах. Результаты этого были опубликованы в издании The Lancet Planetary Health.
Фото: The Wellnest
Недавнее научное исследование показало, что проведение времени на природе - ключ к хорошему физическому и психическому здоровью. У таких пациентов было снижено кровяное давление, наблюдались более низкие уровни тревоги и депрессии, они проходили в день больше шагов.
Научные работы демонстрируют, что благодаря контакту с природой можно снизить вред от загрязнённого воздуха, хронического стресса, жары.
Помогают прогулки на природе также избежать одиночества, депрессии, болезней сердца. Связано это с тем, что контакт с природой поощряет обращение к физической активности и к общению.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.