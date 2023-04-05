Доказано: проведение времени на природе улучшает психическое и физическое здоровье

Недавнее научное исследование показало, что проведение времени на природе - ключ к хорошему физическому и психическому здоровью. У таких пациентов было снижено кровяное давление, наблюдались более низкие уровни тревоги и депрессии, они проходили в день больше шагов.

Научные работы демонстрируют, что благодаря контакту с природой можно снизить вред от загрязнённого воздуха, хронического стресса, жары.