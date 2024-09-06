Доказано: психологическая устойчивость снижает риск смерти на 53%Важно мыслить оптимистично
Согласно новым научным данным, большая устойчивость к жизненным взлётам и падениям по мере старения способна продлить жизнь. Новое исследование продемонстрировало, что у взрослых с самым высоким уровнем психической устойчивости был самый низкий шанс умереть. Это также снизило вероятность их смерти в ближайшее время на 53%.
В ходе опубликованного в MJ Mental Health исследования учёные собрали информацию о психической устойчивости и здоровье из большого исследования взрослых американцев в возрасте 50 лет и старше. Наблюдали эксперты за 10 569 взрослыми в течение примерно 12 лет или до их смерти.
Участников специалисты разделили на четыре группы в зависимости от уровня их ментальной устойчивости. По сравнению с группой с наименьшей устойчивостью, наиболее психологически устойчивые пожилые имели на 53% меньше риск умереть в течение следующих 10 лет.
Однако после учёта других факторов (плохое состояние здоровья, нездоровый образ жизни) выяснилось, что самые стойкие старики имели на 38% меньше шансов умереть в течение следующего десятилетия по сравнению с менее психологически устойчивыми пожилыми людьми.
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