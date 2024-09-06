Доказано: психологическая устойчивость снижает риск смерти на 53%

Согласно новым научным данным, большая устойчивость к жизненным взлётам и падениям по мере старения способна продлить жизнь. Новое исследование продемонстрировало, что у взрослых с самым высоким уровнем психической устойчивости был самый низкий шанс умереть. Это также снизило вероятность их смерти в ближайшее время на 53%.

В ходе опубликованного в MJ Mental Health исследования учёные собрали информацию о психической устойчивости и здоровье из большого исследования взрослых американцев в возрасте 50 лет и старше. Наблюдали эксперты за 10 569 взрослыми в течение примерно 12 лет или до их смерти.