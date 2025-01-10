Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 января 2025, 15:45
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Доказано: психологический стресс усугубляет кожную аллергию

Учёные изучили это подробнее
В ходе нового исследования команда специалистов выяснила, как связаны стресс и признаки аллергии. Результаты этой работы были опубликованы в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Доказано: психологический стресс усугубляет кожную аллергию
© Mindful Health Solutions

Новое исследование показало, что психологический стресс снижает способность специализированных клеток (макрофагов) очищать от мёртвых клеток области с аллергией. В итоге это только усугубляет аллергические симптомы.

По словам доцента Соитиро Йошикавы, эта работа впервые продемонстрировала, что стресс через симпатическую нервную систему нарушает функцию макрофагов.

Доказано: психологический стресс усугубляет кожную аллергию
© Soichiro Yoshikawa / Juntendo University, Japan

Для изучения механизма, связывающего стресс с кожной аллергией, эксперты использовали модель мыши IgE-CAI, где инъекция IgE вызывала постоянное воспаление уха. Первым делом специалисты определили нервную ткань, вовлечённую в IgE-CAI, а затем исследовали иммунные клетки и факторы, которые этому способствовали.

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