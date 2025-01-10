Доказано: психологический стресс усугубляет кожную аллергию

Новое исследование показало, что психологический стресс снижает способность специализированных клеток (макрофагов) очищать от мёртвых клеток области с аллергией. В итоге это только усугубляет аллергические симптомы.

По словам доцента Соитиро Йошикавы, эта работа впервые продемонстрировала, что стресс через симпатическую нервную систему нарушает функцию макрофагов.