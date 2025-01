Доказано: психологический стресс усугубляет кожную аллергию

Учёные изучили это подробнее

В ходе нового исследования команда специалистов выяснила, как связаны стресс и признаки аллергии. Результаты этой работы были опубликованы в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology.