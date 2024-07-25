Доказано: психотерапия при помощи текстовых сообщений тоже эффективна

Остальные 50% участников получали психотерапию через голосовые либо текстовые сообщения. При этом они могли общаться с терапевтом в любое время суток и хоть каждый день.

Спустя 6 недель примерно одинаковое количество пациентов из обеих групп продемонстрировали значительное улучшение симптомов. То есть у них наблюдалось снижение баллов по стандартному опроснику, направленному на оценку психического здоровья, как минимум на 50%.

К концу исследования учёные не обнаружили никаких реальных различий между двумя группами. Однако люди, которые получали терапию через сообщения, придерживались её в среднем 7,8 недель. У тех, кто посещал видеосеансы, средний показатель составлял 4,9 недель.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.