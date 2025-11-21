Доказано: растяжка перед бегом не только не помогает, но и мешает

При удерживании растянутой позы более 15-20 секунд уменьшается активность альфа-мотонейронов, которые активируют мышцу, ухудшается "экономика бега", нарушается сенсорная обратная связь. В целом изменения эти невелики, но для бега это может быть крайне важно.

Согласно результатам одного из ключевых исследований (метаанализ Behm & Chaouachi), длительная статическая растяжка перед физической нагрузкой уменьшает мышечную силу, скорость сокращения, мощность на 3–8%. В других работах отмечается, что даже короткие, по 15-20 секунд, растяжки могут вызывать кратковременное снижение мощности при выполнении их сериями. Более длительные же (от 45 секунд и больше) влияют на показатели в течение до 30 минут после их завершения.