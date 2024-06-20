Доказано: разрыв романтических отношений может вызвать серьёзные травмы у молодых людей

Специалисты обнаружили и аналогичные уровни активации в миндалевидном теле и гиппокампе, когда участники группы расставания оценивали изображения своих бывших партнёров, и когда участники группы травмы оценивали изображения, демонстрирующие физическое и сексуальное насилие.

Кроме того, учёные обнаружили, что на эмоциональную реакцию людей, которые расстались с партнёром, повлияли пол, сексуальная ориентация, религия, воспринимаемая близость отношений, причины разрыва.

Это значит, что романтические расставания действительно могут быть потенциально травмирующими для молодёжи.

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