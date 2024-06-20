Доказано: разрыв романтических отношений может вызвать серьёзные травмы у молодых людей

Доказано: разрыв романтических отношений может вызвать серьёзные травмы у молодых людейВот что показывают исследования
Молодые люди после разрыва с романтическим партнёром могут столкнуться с ухудшением успеваемости, навязчивыми мыслями о бывшем, сильным горем. Также они могут даже попытаться совершить самоубийство.
В ходе нескольких исследований учёные проверили теорию о том, что расставание можно считать потенциально травмирующим событием. Оказалось, что люди, которые пережили разрыв с партнёром, сообщили о значительно большем количестве симптомов посттравматического стресса, таких как воспоминания, повторяющиеся воспоминания и кошмары о своём бывшем, чем остальные.
Специалисты обнаружили и аналогичные уровни активации в миндалевидном теле и гиппокампе, когда участники группы расставания оценивали изображения своих бывших партнёров, и когда участники группы травмы оценивали изображения, демонстрирующие физическое и сексуальное насилие.
Кроме того, учёные обнаружили, что на эмоциональную реакцию людей, которые расстались с партнёром, повлияли пол, сексуальная ориентация, религия, воспринимаемая близость отношений, причины разрыва.
Это значит, что романтические расставания действительно могут быть потенциально травмирующими для молодёжи.
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