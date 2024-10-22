Доказано: регулярные физические упражнения уменьшают тяжесть похмелья

Доказано: регулярные физические упражнения уменьшают тяжесть похмельяОб этом говорится в статье журнала Addictive Behaviours
Новое исследование охватило 1676 студентов бакалавриата, которые испытывали похмелье как минимум один раз за последние три месяца. Все участники занимались умеренной физической активностью не менее 30 минут в неделю.
В результате была обнаружена значимая связь между физической активностью и симптомами похмелья. Сильнее выражено это было у тех, кто занимался интенсивной физической активностью (например, бегом).
Вот несколько механизмов, за счёт которых спорт уменьшает проявление похмелья.
Модулирование болевой реакции. Часто при похмелье возникает головная боль или боль в мышцах. При этом физические упражнения способствуют выбросу эндорфинов. Эти гормоны служат естественным обезболивающим средством. Регулярные тренировки могут даже повысить базовый уровень эндорфинов.
Улучшение сна. Регулярные упражнения связывают с улучшением сна. Всё потому, что они помогают регулировать цикл сна и бодрствования. Физическая активность в целом способна улучшить продолжительность сна, его качество и сократить количество пробуждений в течение ночи. Это поможет вам лучше выспаться ночью после употребления алкоголя.
Улучшение обмена веществ. Регулярная физическая активность помогает улучшить обмен веществ. Это способствует эффективной переработке алкоголя. Также упражнения улучшают кровообращение, что может помочь в вымывании из организма ацетальдегида, который приводит к симптомам похмелья.
Уменьшение воспаления. Алкоголь вызывает воспалительную реакцию, которая может усугубить симптомы похмелья. При этом упражнения имеют противовоспалительный эффект, так как стимулируют выработку цитокинов.
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