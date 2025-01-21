Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2025, 23:15
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Доказано: регулярные прогулки с собаками полезны для здоровья пожилых

Это показало Ирландское лонгитюдное исследование старения
Учёные обнаружили, что прогулки с собакой могут дать ряд преимуществ для здоровья пожилым людям. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Journals of Gerontology.
Доказано: регулярные прогулки с собаками полезны для здоровья пожилых
© Pixabay/CC0 Public Domain

В ходе нового исследования специалисты оценили, связаны ли регулярные прогулки с собаками со снижением риска падений, страха падения и развития проблем с подвижностью. В это исследование были включены люди в возрасте 60 лет и старше, которые участвовали в пятой волне Ирландского лонгитюдного исследования старения. Гуляли с собаками они регулярно 4 дня в неделю или больше, согласно их самоотчёту.

Контрольную группу составили люди, не имевшие собак, или те, кто не выгуливал их регулярно.

В целом в рамках работы были проанализированы данные более 4100 участников в возрасте 60 лет и старше.

Доказано: регулярные прогулки с собаками полезны для здоровья пожилых
© American Kennel Club

Оказалось, что люди, которые регулярно гуляли с собаками, получили ряд преимуществ для здоровья. Это улучшенная мобильность, сокращение количества падений, меньше страха падения.

Те, кто выгуливал собак, прошли тест Timed-Up-and-Go на риск падений значительно быстрее: 10,3 секунды против 11,7 секунд в среднем у людей, которые не гуляли с собаками.

Также у людей, регулярно выгуливающих собак, была на 40% ниже вероятность необъяснимых падений. Кроме того, такие люди на 20% реже сообщали о страхе падения.

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