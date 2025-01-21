Доказано: регулярные прогулки с собаками полезны для здоровья пожилых

Доказано: регулярные прогулки с собаками полезны для здоровья пожилыхЭто показало Ирландское лонгитюдное исследование старения
В ходе нового исследования специалисты оценили, связаны ли регулярные прогулки с собаками со снижением риска падений, страха падения и развития проблем с подвижностью. В это исследование были включены люди в возрасте 60 лет и старше, которые участвовали в пятой волне Ирландского лонгитюдного исследования старения. Гуляли с собаками они регулярно 4 дня в неделю или больше, согласно их самоотчёту.
Контрольную группу составили люди, не имевшие собак, или те, кто не выгуливал их регулярно.
В целом в рамках работы были проанализированы данные более 4100 участников в возрасте 60 лет и старше.
Оказалось, что люди, которые регулярно гуляли с собаками, получили ряд преимуществ для здоровья. Это улучшенная мобильность, сокращение количества падений, меньше страха падения.
Те, кто выгуливал собак, прошли тест Timed-Up-and-Go на риск падений значительно быстрее: 10,3 секунды против 11,7 секунд в среднем у людей, которые не гуляли с собаками.
Также у людей, регулярно выгуливающих собак, была на 40% ниже вероятность необъяснимых падений. Кроме того, такие люди на 20% реже сообщали о страхе падения.
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