Доказано: регулярные прогулки с собаками полезны для здоровья пожилых

В ходе нового исследования специалисты оценили, связаны ли регулярные прогулки с собаками со снижением риска падений, страха падения и развития проблем с подвижностью. В это исследование были включены люди в возрасте 60 лет и старше, которые участвовали в пятой волне Ирландского лонгитюдного исследования старения. Гуляли с собаками они регулярно 4 дня в неделю или больше, согласно их самоотчёту.

Контрольную группу составили люди, не имевшие собак, или те, кто не выгуливал их регулярно.

В целом в рамках работы были проанализированы данные более 4100 участников в возрасте 60 лет и старше.