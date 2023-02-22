Доказано: регулярные занятия спортом в любом возрасте улучшают работу мозга в старости

Выяснилось, что в любом возрасте физическая активность людей была связана с более высокими когнитивными способностями, вербальной памятью и скоростью обработки информации в 69 лет. Причём этот эффект проявлялся одинаково у всех взрослых.

Самая сильная связь между состоянием мозга (когнитивными способностями) и физической активностью была у людей более старшего возраста, а также у тех, кто во все периоды жизни был наиболее физически активен.

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