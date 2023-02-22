Доказано: регулярные занятия спортом в любом возрасте улучшают работу мозга в старости

Доказано: регулярные занятия спортом в любом возрасте улучшают работу мозга в старостиТакой вывод делается в исследовании, опубликованном в Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry
Новое научное исследование показало, что лучше всего сохранить остроту ума и хорошую память помогает поддержание физической активности на протяжении всей жизни во взрослом возрасте. Тем не менее регулярные занятия спортом положительно скажутся на здоровье мозга в любом возрасте.
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В рамках нового исследования специалисты хотели узнать, может ли физическая активность быть особенно полезной для здоровья на протяжении всей жизни человека или определённых её периодов. Для этого они проанализировали, насколько сильна связь между результатами когнитивных тестов в 69 лет, а также физической активностью в 36, 43, 53, 60-64 и 69 лет у 1417 человек. Все этих люди принимали участие в британском когортном исследовании 1946 года.
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Выяснилось, что в любом возрасте физическая активность людей была связана с более высокими когнитивными способностями, вербальной памятью и скоростью обработки информации в 69 лет. Причём этот эффект проявлялся одинаково у всех взрослых.
Самая сильная связь между состоянием мозга (когнитивными способностями) и физической активностью была у людей более старшего возраста, а также у тех, кто во все периоды жизни был наиболее физически активен.
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